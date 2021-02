Governo promete construção de clube náutico em São Vicente

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga anunciou a apresentação do projeto, em março, para desenvolver um clube náutico em São Vicente, para a prática dos desportos náuticos não motorizados.

“Iremos apresentar e socializar esse projeto com a sociedade mindelense, para depois ter as contribuições e podermos avançar para a concretização de um clube náutico. Os clubes náuticos existiram no passado, mas consideramos fundamental para o desenvolvimento deste sector e a familiarização com o mar e mesmo para o desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente”, refere.

O projeto do clube náutico, que está a ser desenvolvido pela ENAPOR, deve ficar localizado ao lado da Matiota.