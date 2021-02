Governo anuncia acordo de cooperação com a China para financiamento da construção de maternidade e pediatria do HBS

O primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva divulgou esta segunda-feira, 15, no Mindelo, a assinatura de um um acordo de cooperação económica entre Cabo Verde e a China, no valor 1,4 milhões de contos destinados à construção do edifício da maternidade e pediatria, em São Vicente, e para financiar outros projetos, a identificar, na área de desenvolvimento económico.

Um dos aspetos do acordo rubricado, segundo UCS, visa a construção de um edifício de maternidade e um edifício de pediatria no Hospital Baptista e Sousa, em São Vicente, para melhorar o serviço e as condições de trabalho, bem como fornecimento de mobiliários, materiais e equipamentos médicos e hospitalares.

“Estas obras estão enquadradas dentro da perspetiva do desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima, onde o sector da saúde aparece como uma vertente fulcral”, vicou o PM.

O chefe do executivo apelou aos profissionais de saúde para continuarem “no bom combate à covid-19, sem folgas” até que se inicie a vacinação, “para que de facto tenhamos a nossa população imunizada”.

“São Vicente tem estado a fazer um bom trabalho e tem de continuar porque é um trabalho duro mas necessário” concluiu.