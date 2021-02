Jorge Barreto: “Mesmo não tendo informações de variantes em Cabo Verde, estamos atentos ”

15/02/2021 20:14 - Modificado em 15/02/2021 20:14

O diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto que falava em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país, assegurou que de acordo com a situação epidemiológica do país, que tem apresentado dados “animadores” nos últimos dias, apontam no sentido de que o país não esteja sob efeito de novas variantes da covid-19.

“Embora não descartemos esta hipótese, os dados não nos dão informações no sentido de estarmos a ter aqui um efeito de variantes, pelo menos até agora” salientou.

O director nacional de Saúde, garantiu que as autoridades sanitárias vão continuar vigilantes para “evitar situação anormais”, mesmo que ainda não haja informações sobre a circulação de variantes em Cabo Verde, para que se possa ter uma “ideia da real situação”.

O mesmo frisou ainda que algumas amostras já foram enviadas para exterior e que as autoridades de saúde do país estão neste momento à espera dos resultados, para concluir se existem novas variantes da covid-19 a circular no país.