São Vicente: Casos ativos de Covid-19 continuam a diminuir com 11 pessoas recuperadas e 2 infetados nas últimas 24 horas

15/02/2021 18:21 - Modificado em 15/02/2021 18:21

O número de casos ativos de Covid-19 diminuiu nas últimas 24 horas em São Vicente, isto após a notificação hoje de mais 2 novos casos e 11 recuperado

De realçar que à entrada para o mês de fevereiro São Vicente tinha um total de 285 casos ativos da covid-19, mas devido as altas registadas nos últimos dias, os casos ativos passaram a ser de 59.

A ilha tem neste momento 6 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa, mas que se encontram estáveis conforme informações avançadas pelas autoridades de saúde.

A nível nacional foram diagnosticados mais 20 infetados. Além dos dois novos casos de São Vicente, a Praia registou mais 2 casos, Santa Catarina de Santiago 1, Tarrafal de Santiago 4, São Miguel 8, Paul 1, Porto Novo 1 e Boa Vista 1.

Em termos de internados há neste momento 6 pacientes no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, dos quais três estão em estado grave. No Hospital São Francisco de Assis no Fogo estão dois doentes estáveis. No Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte estão 6 pessoas internadas, sendo que uma delas está em estado grave.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 42 pessoas, aumentando para 14.240 o total de doentes considerados recuperados. Do total de 14.761 casos de covid-19 acumulados no país desde 19 de março, ainda 139 óbitos, três das quais por outras causas, 2 doentes transferidos e 377 casos ativos.