Ulisses Correia e Silva: “O Governo tem estado a fazer fortes investimentos na saúde em todo o país e em São Vicente de uma forma muito particular”

15/02/2021 16:28 - Modificado em 15/02/2021 16:28

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, assegurou esta segunda-feira, 15, que o Governo tem estado a fazer “fortes investimentos” no sector da saúde, garantindo que é um trabalho para continuar e assim criar “melhores condições visando a melhoria da prestação na saúde”.

A inauguração do Centro de Diagnóstico que fica nas instalações da Delegacia de Saúde de São Vicente, que engloba uma sala de optometria, uma outra de ecografia e ainda o serviço de estomatologia é um investimento de cerca de um milhão de contos, com financiamento do Governo e comparticipação do governo da Bélgica enquadra-se num investimento nacional, conforme Ulisses Correia e Silva, resulta de uma “opção clara de dotar todos os centros e hospitais do país de melhores condições de funcionamento”.

“Partilhamos a satisfação de todos os profissionais de saúde que vão passar a ter melhores condições de trabalho. O que é importante para quem se dedica à saúde dos outros e que com melhores meios, equipamentos e condições, seguramente estarão muito mais motivados para fazerem um bom trabalho” enalteceu o PM.

Para o chefe do Governo, este Centro de Diagnóstico vai aliviar a pressão sobre o Hospital Baptista de Sousa e “mais importante, vai servir as populações, particularmente aquelas mais carenciadas”, que estão à espera por serviços, como também o “impacto na redução da lista de espera”.

“O Governo tem estado a fazer fortes investimentos na saúde em todo o país e em São Vicente de uma forma muito particular. Vale a pena fazer este tipo de investimentos que têm impacto direto na vida das pessoas” concluiu.

Por sua vez, o Delegado de Saúde, Elísio Silva, mostrou-se satisfeito com estes passos dados no sector da saúde e em particular para a população de São Vicente, assim como para as restantes ilhas de Barlavento como Santo Antão, São Nicolau, da Boa Vista e do Sal.

“Temos agora uma sala de estomatologia muito bem equipado para servir as pessoas mais necessitadas em São Vicente. Dentro de poucos dias vamos ter em funcionamento o nosso serviço de radiologia, que vai receber as pessoas dos centros de saúde” sustentou.

Por fim, garantiu que população de São Vicente e da zona norte “tem enormes ganhos”, porque ganharam meios de diagnóstico que antes a ilha não dispunha.