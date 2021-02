Dia de São Valentim – pouca venda, poucas reservas e menos presentes caros

15/02/2021 00:11 - Modificado em 15/02/2021 00:11

O dia mais romântico do ano, dia de São Valentim, popularmente conhecido por “Dia dos Namorados”, assinalado a 14 de Fevereiro, tem sido motivo da parte das lojas, boutiques, restaurantes e hotéis de algumas sugestões para os casais comemorarem a data.

Este ano devido a pandemia da covdi-19, os locais que maior procura têm nesta data, dizem que apesar da procura este ano, em relação aos anteriores, diminuiu drasticamente.

A compra de presentes para o Dia de São Valentim, afetou principalmente as boutiques que tiveram pouca procura, ‘fugindo’ para as lojas dos chineses o grosso dos apaixonados, que deixaram tudo para cima da hora, nos dias 13 e alguns no próprio dia para arranjar aquele ‘presentinho’ especial.

Para driblar a situação, a criação de pacotes especiais foi uma opção para os amantes e para os comerciantes tentando aquecer os corações apaixonados. “Muitos apaixonados buscam oferecer experiências diferenciadas para seus pares, como por exemplo, um jantar especial, algumas horas relaxantes num hotel, ou algum presente que tenha um significado especial”.

Nos hotéis, residenciais e pensões, a situação também não diferente. É que a maior parte dos casais optaram por uma celebração mais caseira, evitando desta forma gastos. E portanto esses acontecimentos especiais de São Valentim foram todos cancelados.

E para isso, o melhor presente não precisa ser o mais caro e desequilibrar as finanças do casal. A nossa reportagem constatou que os consumidores têm preferência pelo segmento de vestuário. “Hoje em dia os jovens oferecem algo que o companheiro/a possa usar, como lingeries, roupas com estampa do clube do namorado” e tudo isso são feitos em pacotes especiais nas lojas.

Mas mais do que nunca o amor fortalece-se e revela-se através dos olhares, já que os abraços e os beijos, para alguns, parecem suspensos devido a uma ameaça invisível, mas bem real.