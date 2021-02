Sem desfiles de carnaval artistas da festa organizam exposição de miniaturas de grupos de carnaval

14/02/2021 23:52 - Modificado em 14/02/2021 23:52

Sem carnaval este ano devido a pandemia da Covid-19, um grupo de amantes da Festa do Rei Momo em São Vicente organizou, na zona de Fonte Filipe, uma exposição de carnaval em miniaturas, para não deixar morrer o espírito da festa mais popular da ilha.

Esta é a segunda exposição que fazem e contou com quatro grupos que durante um mês, estes “carnavalescos” trabalharam para apresentar um enredo cada, onde abordaram todos os aspetos pertinentes à apresentação de um grupo nos desfiles oficiais.

Os grupos, “Grês Sonhadores”, “Flores do Mindelo”, “Gloriosos do Mindelo” e “Unidos pelo Império”, apresentaram um trabalho digno de participar no carnaval, só que em miniaturas, onde nos figurinos os adereços pertenciam a bonecas.

Paulo Almeida, mentor da iniciativa, diz que nesta exposição foram analisados vários quesitos, desde o melhor andor, trajes, apresentação, figurinos. Ou seja quase tudo aquilo que é avaliado no desfile oficial.

E que organizaram em Fonte Filipe esta exposição, tendo em conta que não existe carnaval e queriam dar à comunidade algo para apreciarem e mostrarem o talento de cada um dos participantes na exposição.

“Fizemos este ano, perto da data que seria realizado o carnaval, para não esquecer a beleza e brilho desta festa, e mesmo que seja de brincadeira sentimos um pouco aquela adrenalina de estarmos envolvidos na festa do rei Momo”, conta Almeida que elenca as figuras, como as miniaturas de andor Rei, Rainha, Mestre Sala e criatividade envolvidos. Os participantes disseram que se sentem tristes por não haver carnaval e acreditam que no próximo ano a festa vai voltar com tudo, como sempre.