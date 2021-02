Surpreende marido ao oferecer-lhe fotos das mulheres a quem ele tinha colocado “gosto” no Instagram

14/02/2021 23:08 - Modificado em 14/02/2021 23:08

Presente original foi preparado para o Dia dos Namorados.

Um vídeo do TikTok tornou-se viral depois de uma mulher ter partilhado, este domingo, o presente original que tinha preparado para o marido.

“Comprei uma caixinha para o meu marido e coloquei as fotografias de todas as mulheres a quem ele tem colocado ‘gosto’ no Instagram. Espero que ele goste”, disse a mulher.

Gloria, nome que utiliza no TikTok, já teve mais de 14 milhões de visualizações no vídeo que legendou: O que é compraste para o teu homem no Dia dos Namorados?