São Vicente com mais 18 casos confirmados de Covid-19

14/02/2021 19:15 - Modificado em 14/02/2021 19:15

A ilha de São Vicente totaliza, neste momento, 68 casos ativos de Covid-19, depois de nas últimas 24 horas ter registado mais 18 novas infeções provocadas pelo novo coronavírus e 15 recuperados.

De acordo com o Ministério da Saúde e da Segurança Social, foram analisadas 104 amostras da ilha de São Vicente, num total de 588 a nível nacional, tendo resultado em 15 novos casos, num dia em que o país teve mais 41 novos infetados.

O município da Praia também registou mais 11 positivos em 301 amostras, totalizando agora 192 casos ativos.

Os outros casos novos foram registados em São Filipe do Fogo com 3, São Domingos 4, Porto Novo, Paúl, Santa Cruz, São Miguel, Santa Catarina de Santiago, com 1 cada.

Entretanto, segundo a mesma fonte, mais 34 pessoas tiveram alta, passando o país a ter agora 14.198 casos recuperados.

O país passa a contabilizar 399 casos ativos, 139 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 14.741 casos positivos acumulados.