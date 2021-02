São Vicente: Fraca adesão ao recenseamento eleitoral leva ilha a perder um deputado

13/02/2021 21:01 - Modificado em 13/02/2021 21:01

Humberto Mota, presidente da Comissão de Recenseamento Eleitoral de São Vicente

A ilha de São Vicente vai baixar o número de deputados à Assembleia Nacional de 11 para dez, devido, sobretudo, à fraca adesão dos potenciais eleitores, ao longo dos anos, ao recenseamento eleitoral.

A informação foi confirmada hoje à Inforpress pelo presidente da Comissão de Recenseamento Eleitoral (CRE) de São Vicente, Humberto Mota, para quem a perda de um deputado “já era esperada”, atendendo à forma como potenciais eleitores têm aderido ao processo de recenseamento.

Mesmo assim, a ilha tem mais 2.129 eleitores, frutos do mais recente período de recenseamento eleitoral, número que, no entanto, não superou o crescimento registado em outros círculos eleitores como Praia e Sal, por exemplo.

Os deputados são atribuídos aos círculos eleitorais em função do recenseamento, e se o número de eleitores reduzir uma ilha pode perder deputados em função de aumento de recenseados em outros círculos eleitorais.

Assim, para as eleições legislativas do dia 18 de Abril, estão inscritos provisoriamente nos cadernos de recenseamento cerca de 54.600, “número com tendência para baixar”, segundo Mota, quando se fizerem as correcções de duplas inscrições, transferência e outras.

Segundo a mesma fonte, a partir de agora as pessoas recenseadas, como manda a lei eleitoral, podem reclamar das omissões ou inscrições indevidas na base de dados, cabendo às CRE proceder a eventuais correcções.

Em Maio de 2020, em declarações à imprensa, Humberto Mota confirmava o risco de São Vicente perder deputados porque o método eleitoral vai de acordo com o número de eleitores e se perder para outros círculos em número de recenseados, pode perder deputados.

“Em 2016 houve esse risco, mas devido a uma grande mobilização conseguimos superar e manter os deputados”, lembrou naquela ocasião, possibilidade que hoje se confirmou.

Número de deputados a eleger por cada círculo eleitoral nas próximas eleições legislativas foi publicado, ontem, no Boletim Oficial.

Inforpress