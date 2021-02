Covid-19: Mais 53 infetados nas últimas 24 horas

13/02/2021 20:48 - Modificado em 13/02/2021 20:49

De acordo com o comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o nosso país registou mais 53 infeções pelo novo coronavírus. De um total de 869 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 53 deram positivo para a Covid-19, elevando para 14.700 os casos acumulados desde 19 de março, data em que foi diagnosticado o primeiro caso em Cabo Verde.

Na Praia, capital do país, de 307 amostras analisadas foram detetados mais 20 novos casos, tendo agora 181 casos ativos. Ainda na ilha de Santiago foram reportadas novas infeções nos concelhos do Tarrafal e São Domingos (dois casos cada) e em São Salvador do Mundo, Santa Cruz e Santa Catarina, com um caso cada.

Em São Vicente, um dos principais focos de infeção no arquipélago, foram confirmados 10 novos casos de Covid-19, de um total de 176 amostras analisadas e conta agora com 65 casos ativos da doença.

Segundo o comunicado das autoridades sanitárias os restantes casos foram diagnosticados na ilha do Fogo (14), sendo 13 do concelho de Santa Catarina e um em São Filipe. Em São Nicolau o concelho do Tarrafal registou mais 2 casos novos.

No mesmo período de tempo mais trinta pessoas receberam alta, elevando para 14.164 o total de recuperados.

Com a atualização dos dados Cabo Verde tem um acumulado de 14.700 casos de Covid-19, sendo que 14.164 já recuperaram da doença, o número de mortes mantém-se nos 139 (mais três por causas externas), 392 casos ativos da doença e ainda dois estrangeiros transferidos para os seus países.