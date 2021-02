Como a aveia pode melhorar o seu desempenho atlético

12/02/2021 21:34 - Modificado em 12/02/2021 21:34

Deixe os batidos e coma papas de aveia.

© iStock

Aaveia é um dos cereais mais nutritivos, versáteis e adequados para os vários tipo de dieta. Os seus benefícios são vários e conhecidos, mas sabia que pode melhorar o seu desempenho atlético?

Em vez de uma barra ou batido de proteína, experimente uma tigela de papas de aveia.

“A aveia aumenta o seu metabolismo e pode amplificar o seu desempenho atlético se for ingerida dentro de uma hora antes do exercício”, disse o nutricionista Jay Cowin, à Eat This, Not That!.

