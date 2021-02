Covid-19: São Vicente com mais 19 novos infetados e 15 recuperados

12/02/2021 21:01 - Modificado em 12/02/2021 21:01

A ilha de São Vicente registou esta sexta-feira, 12, mais 19 novos casos positivos de covid-19 e ainda 15 recuperados, passando a ilha a ter neste momento 71 casos ativos.

São Vicente continua sendo um dos municípios do país com o maior número de casos registados diariamente, tendo neste momento 71 casos ativos de Covid-19. Houve ainda o registo de mais 15 pessoas que receberam alta do isolamento, passando a ter agora 2.005 recuperados de um total de 2.097 casos acumulados, das quais registaram-se 21 óbitos.

No país, de um total de 755 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 45 deram positivo para a Covid-19. Para além dos 19 positivos registados em S. Vicente, os restantes novos casos, segundo o comunicado do Ministério da Saúde, foram diagnosticados na Praia (11), Ribeira Grande de Santiago (1), Santa Catarina de Santiago (2), São Miguel (4), Tarrafal de Santiago (1), São Filipe (1), Santa Catarina do Fogo (2), Porto Novo (1) e Tarrafal de São Nicolau (3).

Em termos de altas, 49 pessoas saíram do isolamento aumentando para 14.134 os recuperados, diminuindo para 369 os ativos no país. Até então o país registou 139 óbitos e 3 mortes por outras causas, e 2 transferidos de um total de 14.647 casos acumulados.