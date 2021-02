Sal: Detido pai suspeito de abusar sexualmente da filha menor

12/02/2021 20:46 - Modificado em 12/02/2021 20:46

Continua a ser motivo de preocupação o registo de novos casos de violação de menores no país, desta feita praticado por um pai sobre a própria filha.

A Polícia Judiciária na ilha do Sal dá conta que deteve, em Santa Maria, um indivíduo de 32 anos, suspeito da prática de um crime de Agressão Sexual de Criança, cometido contra a sua própria filha.

De acordo com a PJ, o homem é suspeito da prática de um crime de Agressão Sexual de Criança, com penetração, na sua forma continuada e agravada, cometido contra sua própria filha, hoje com 9 anos.

A vítima, filha do suspeito, há data do início dos abusos sexuais tinha 7 anos de idade.

O homem foi detido esta sexta-feira, 12, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A mesma fonte dá conta ainda da detenção de um outro homem de 45 anos, detido na cidade de Espargos, suspeito da prática reiterada de crimes de VBG, cometidos contra a sua ex-companheira, a quem vinham agredindo desde outubro de 2018 a janeiro do corrente ano.

Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.