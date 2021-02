CV Móvel entrega Salas Multimédia a escolas secundárias do Município do Tarrafal de Santiago Norte

12/02/2021 15:56 - Modificado em 12/02/2021 15:56

A imagem inserida neste artigo é meramente ilustrativa

A CV Móvel entregou esta sexta-feira, 12, no município do Tarrafal de Santiago mais duas salas multimédia, sendo uma para Escola Secundária de Chão Bom e outra para a Escola Secundária do Tarrafal, visando apoiar na inclusão digital.

Conforme nota da CV Móvel, que pertence ao grupo CV Telecom, esta informa que através da sua política de responsabilidade social tem contribuído, e não só, para o desenvolvimento da Sociedade de informação, como para uma “maior igualdade de oportunidades em diferentes comunidades no país, graças às facilidades que coloca no acesso às Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC)”.

A entrega formal contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração da CVMóvel, João Domingos Correia.

Recorda-se que no total, a empresa já apetrechou mais de 50 salas Multimédia, nomeadamente em Centros Comunitários da Juventude, Escolas e Universidades, nos vários municípios do país.