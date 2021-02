Governo inaugura sede da Autoridade da Zona Económica Especial Marítima

12/02/2021 15:33 - Modificado em 12/02/2021 15:36

Maquete da Piscina Oceânica do Mindelo

A sede da Autoridade da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente que ficará em Chã de Cricket será inaugurada na próxima segunda-feira, 15, pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

De acordo com um comunicado enviado ao NN pelo ministério da Economia Marítima, este projeto foi implementado no âmbito da lei que institui a Zona Económica Especial Marítima em São Vicente (ZEEMSV), publicada em julho de 2020, e estabelece o regime jurídico especial da sua organização, desenvolvimento e funcionamento.

“A aprovação desta lei significa um grande passo para o desenvolvimento económico, colocando Cabo Verde numa posição capaz de competir à escala mundial, pois apresenta uma legislação de direito económico e tributário diferenciado, objetivando a atração de investimentos”, sustenta o ministério.

A mesma fonte acrescenta que o projeto da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente (ZEEMSV), terá impacto na economia nacional, na criação de emprego, desenvolvimento industrial, aumento das exportações, crescimento do PIB, desenvolvimento de todo o setor privado nacional, diversificação do crescimento económico e a internacionalização da economia cabo-verdiana.

O executivo também procederá, no mesmo dia, ao acto de lançamento da construção da Piscina Oceânica do Mindelo na zona sul da praia da Lajinha, que será construída com blocos flutuantes, a estrutura está orçada em cinco mil contos e deve ficar pronta ainda este ano. A mesma terá como principal objetivo facilitar o ensino da natação pelas escolas, daí ficar localizada naquela que é considerada a área mais segura da praia, ou seja, no recanto junto ao miradouro da Enapor.