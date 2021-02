O modo escuro já chegou o Facebook. Saiba como ativar

Será útil para ‘poupar’ os seus olhos durante o período noturno.

OFacebook já disponibilizou o tema escuro para várias das suas aplicações, incluindo o Messenger, o Instagram e o WhatsApp. Porém, a app principal da rede social ainda estava a testar este modo que, felizmente, acaba de ficar disponível para todos os utilizadores.

Este modo permite trocar o fundo branco do Facebook por um mais escuro, uma boa forma de ‘poupar’ os olhos durante o período noturno a uma claridade mais forte. Se tiver interesse em ativar este modo, então pode saber como fazê-lo abaixo.

Comece por entrar na aplicação do Facebook e pressione o ícone do “Menu”, que se encontra na posição mais à direita da barra superior. Uma vez no Menu terá de ir a “Definições e privacidade” e encontrará então a opção “Modo escuro”. Será nesta área que poderá ativar ou desativar o modo escuro ou então registar a preferência do sistema.

