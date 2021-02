Rodrigo Rendall: “Nunca foi propósito da CM a organização de qualquer evento que motivasse aglomeração no carnaval”

12/02/2021 00:02 - Modificado em 12/02/2021 00:02

O presidente substituto da câmara de São Vicente, Rodrigo Rendall, garantiu que no contexto pandémico por que passa a ilha, a edilidade nunca colocou em cima da mesa a possibilidade de realizar qualquer evento por altura do carnaval que provocasse a aglomeração de pessoas.

Depois de muita polémica levantada por alguns mindelenses nas redes sociais, de que a edilidade estaria na eminência de realizar um evento virtual no restaurante Pont d’Água, envolvendo membros dos grupos carnavalescos, para não deixar passar o dia do carnaval em branco.

Em declarações ao NN, Rodrigo Martins, sobre o que a edilidade cogita realizar por altura do carnaval para assinalar o dia, vincou que um documentário com vídeos e fotos, está sendo elaborado para ser apresentado na próxima terça-feira, 17, e que será transmitido na página do Facebook da CMSV.

Nisto, aclara que nunca no contexto que estamos, “obviamente que não havia possibilidade de qualquer atividade que levasse a aglomerações”. Nunca foi propósito da Câmara Municipal a organização de qualquer evento para o carnaval que motivasse aglomeração. Esperamos que brevemente e paulatinamente possamos vencer esta pandemia e retomar as atividades de forma normal” esclarece.

O mesmo reforça que a câmara não se revê nas várias publicações que foram postas a circular nas redes sociais, visto que a edilidade enquanto autoridade terá que ser a primeira a “dar o exemplo”.

“Claro que não compaginamos com a realização de nenhuma atividade que possa colar em causa a segurança sanitária” concluiu Rodrigo Rendall.