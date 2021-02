MEM diz que protocolos visam prevenir a ocorrência de acidentes de índole marítimo

11/02/2021 23:29 - Modificado em 11/02/2021 23:29

Para o ministro da Economia Marítima, que presidiu a assinatura dos protocolos de cooperação para prevenção de acidentes no sector marítimo e de cooperação em situação de emergência, o objetivo principal desta cooperação é, segundo o governante garantir a segurança operacional e prevenção de acidentes que implica necessariamente articulação e comunicação entre os vários ‘stakeholders’ que operam no sector marítimo, nomeadamente em situação de emergência que só é possível através da atuação e cooperação conjunta.

Neste sentido, Paulo Veiga afirma que com o estabelecimento da cooperação entre as instituições envolvidas pretende colocar em prática normas e procedimentos que visam prevenir a ocorrência de acidentes de índole marítimo dentro da área de responsabilidade de Cabo Verde e fora desta, visando um sector marítimo modesto seguro e eficaz.

Por isso sustenta o ministro, o governo criou o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, IPIAAM, com o objectivo de garantir a implementação de um processo de promoção e melhoria contínua da segurança nos transportes marítimos a confiança do público através da realização de estudos em investigação de seguranças operacionais com rigor independência e imparcialidade.

Reitera que o governo definiu no seu programa de governação o sector marítimo e a importância dos oceanos como sendo efectivamente um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da nossa economia pelo que a prioridade tem sido a implementação de medidas e politicas para transformar as nossas águas marítimas em um dos mais importantes contribuintes para a criação de riqueza no país, desenvolvendo estratégias para impulsionar a economia azul a segurança, a criação e implementação de medidas de aproveitamento responsável dos recursos naturais de forma a criar oportunidades de emprego e de negócio inspirados no funcionamento e preservação do ciclo da vida dos ecossistemas.

EC