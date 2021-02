Casos ativos de Covid-19 diminuem nos primeiros dias do mês de fevereiro em São Vicente

11/02/2021 20:25 - Modificado em 11/02/2021 20:25

O número de casos ativos de Covid-19 diminuiu nos primeiros 11 dias do mês de fevereiro em São Vicente, isto após a notificação hoje de mais 24 novos casos e 40 recuperados.

Após as novas altas de hoje, o número de pacientes em acompanhamento passou de 83 para 67 nesta quinta-feira, 11. No entanto, foram notificados mais 24 infetados com covid-19 na ilha, aumentando assim para 2.061 os casos acumulados da doença.

De realçar que à entrada para o mês de fevereiro, São Vicente tinha um total de 285 casos ativos da covid-19, mas devido as altas registadas nos últimos dias, os casos ativos passaram para 67.

O nosso país teve hoje mais um óbito registado no concelho de Santa Catarina de Santiago, passando o país a ter agora 139 mortes, três por outras causas.

A nível nacional foram diagnosticados mais 58 infetados, sendo que a cidade da Praia registou mais 14 novos casos da doença, tendo neste momento 160 casos ativos, isto após 45 pessoas terem saído do isolamento. O concelho de São Miguel também registou dois novos casos da doença, tendo agora 19 casos ativos.

O concelho de São Domingos registou dois novos casos de covid-19 (6 casos ativos) e Santa Catarina cinco novos casos (15 casos ativos).

A ilha do Fogo teve hoje mais 5 infetados, sendo 2 diagnosticados no concelho dos Mosteiros (3 casos ativos) e 3 em Santa Catarina (18 casos ativos).

O concelho do Tarrafal de São Nicolau teve mais 6 novos casos de covid-19, passando a ter agora 33 casos ativos.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 101 pessoas, aumentando para 14.084 o total de doentes considerados recuperados.