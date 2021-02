Presidente da FCF e selecionadora nacional visitam escola de futebol feminino Maracanã

11/02/2021 14:52 - Modificado em 11/02/2021 14:52

Foto: FCF

O Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo e a selecionadora nacional Silvéria Nédio, visitaram na tarde de quarta-feira, a recém-criada equipa feminina de futebol de 11 da Escola Maracanã, na cidade da Praia.

Conforme comunicado da FCF, a equipa feminina da escola foi criada no início do mês de fevereiro, dias depois do primeiro congresso do futebol feminino, pelo que a deslocação serviu para parabenizar a escola a as atletas.

Durante a visita, Mário Semedo e Silvéria Nédio fizeram entrega de algumas bolas e kits sanitários composto por máscaras e álcool gel, “numa mensagem clara que a actividade desportiva deverá ser desenvolvida em condições sanitárias seguras” neste momento de pandemia.

“Queria dar os parabéns à Escola Maracanã e ao seu presidente Carlos Tavares, pois esta escola foi a primeira a colocar em prática as recomendações saídas do congresso nacional” frisou Mário Semedo.

O mesmo diz esperar que no futuro possa ver estas atletas na selecção nacional de futebol criada em 2018 e também a jogarem lá fora profissionalmente.

Por sua vez, a selecionadora nacional Silvéria Nédio, também parabenizou a equipa e pediu para continuarem a praticar futebol, deixando a garantia de fazer mais visitas a esta escola sediada em Ponta d´Água.

O presidente da Escola Maracanã, agradeceu a visita de Mário Semedo e Silvéria Nédio, garantindo que a equipa vai trabalhar durante o ano inteiro, “para o bem-estar delas e ajudar as zonas de Ponta d´Agua, São Filipe e outras zonas dos arredores”.

“Queremos continuar com esta equipa, pois queremos ver estas meninas a jogarem na seleção nacional e também a jogarem lá fora” concluiu.