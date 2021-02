Oposição diz que São Vicente continua na mesma. Governo contraria dizendo que a ilha mudou com o MPD

11/02/2021 13:47 - Modificado em 11/02/2021 13:47

Foto: Inforpress

Para os partidos da oposição com assento parlamentar, a ilha de São Vicente continua na mesma, elencando que nos últimos anos não viram grandes projetos implementados pelo Governo na ilha. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, contraria dizendo que a ilha mudou com este Governo, pelo que está num “bom caminho de desenvolvimento”.

O deputado da UCID, João Luís Santos, que deu o mote no debate sobre a situação atual vivida pelos são-vincentinos, no entender do seu partido, a ilha continua na mesma, salientando a existência de uma “grande maioria de famílias que passam por dificuldades, evidentemente, por causa desta pandemia”.

“Não há empregos e os jovens estão inconformados. Nesta reta final uma resposta efetiva e séria seria crucial. Falamos da estrada de acesso a Ribeira de Vinha que servirá a todos os agricultores de Chã de Holanda e que ainda o Governo não se pronunciou. Apoio solicitado aos agricultores de Ribeira de Vinha que nunca mais chegam” elencou o deputado da UCID.

Nisto, assegurou que as pessoas continuam a ter “muitas dificuldades” e que São Vicente mudou apenas na teoria, mas que na “prática as pessoas continuam a enfrentar muitos problemas”.

Da parte do PAICV, o deputado João do Carmo, acusou o Governo de ver duas realidades para Cabo Verde, sendo uma “desenha tentando passar a ideia de que está tudo bem” e por outro lado existe a “realidade do povo de São Vicente que passa por diversas dificuldades”.

Em resposta Paulo Rocha, começou por dizer que São Vicente está num “bom caminho” e que mudou graças ao Governo do MPD.

“Falamos do Centro de Hemodiálise, obras do novo anexo do Hospital, obras em Ribeira de Vinha com o centro de tratamento de doentes com perturbações psiquiátricas, levamos a asfaltagem à Baía das Gatas, assim como o projeto da cidade segura. Ribeira de Vinha também está dentro das prioridades, mas o Governo equaciona no seu devido tempo” enalteceu.

O governante, sustentou ainda que o executivo tem projetos “muito concretos” não só na área da saúde, da segurança e da economia marítima. “Temos muitos problemas para tratar em São Vicente, que está a ganhar, vai crescer e continuará a crescer”.