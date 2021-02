Santo Antão: Centro Cultural do Paul pronto a ser inaugurado

11/02/2021 13:36 - Modificado em 11/02/2021 13:36

O Centro Cultural do município do Paul, Santo Antão, que funcionará no antigo edifício das Finanças, cujas obras de remodelação financiadas pelo Governo já estão prontas, deve ser inaugurado na próxima semana, conforme adianta o ministro da Cultura.

Conforme Abraão Vicente, o espaço foi desenhado com o intuito de servir não apenas a população local, mas a todos aqueles que escolhem Paul como destino turístico. Nesta linha, o local foi traçado para ser preenchido com um museu municipal e etnográfico, sala de exposições, biblioteca com valências de salas multiusos onde os leitores poderão apreciar a literatura nacional e contemporânea.

A sua reabilitação tem como foco “transformá-lo num centro totalmente dedicado às artes, com um plano de gestão e programação próprio”.

Esta obra está orçada em 14.000.000,00 (catorze milhões de escudos cabo-verdianos) e enquadra-se no Eixo IV do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades, PRRA, financiado pelo Governo Cabo Verde, coordenado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural.