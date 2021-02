Clientes vão poder agendar online data e hora para levantar pequenas encomendas

Os Centros de Pequenas Encomendas do Mindelo e da Praia passam a contar com sistema de Agendamento Electrónico.

A informação foi avançada pela ENAPOR, que garantiu que, a partir do dia 15 de fevereiro, estará disponível um sistema de agendamento online que permitirá aos clientes agendar o levantamento da sua encomenda de forma rápida e eficaz, a partir de dispositivos electrónicos, sem se deslocarem aos armazéns.

Uma forma de evitar as intermináveis filas e descontentamento por parte daqueles que se deslocam ao centro de pequenas encomendas para levantar os seus volumes.

Tudo isso, como forma de melhorar a qualidade dos serviços prestados e valorizar os clientes, foi criada a opção do agendamento de entregas, como uma consequência natural das novas tendências disponíveis, adianta a Enapor.

Sem avançar muitos dados sobre este serviço que possivelmente vai funcionar com o consumidor a escolher o melhor dia e horário para levantar a sua encomenda, e a empresa tem a obrigação de cumprir com as datas e horas pré-agendadas de forma adequada.

Este novo sistema de agendamento está integrado com a JUP (Janela Única Portuária) e permitirá a melhoria no atendimento aos clientes e no desempenho dos serviços, informa a Enapor.