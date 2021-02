Casos de Covid-19 voltam a aumentar em São Vicente com mais 25 positivos

10/02/2021 20:08 - Modificado em 10/02/2021 20:08

A ilha de São Vicente registou nas últimas 24 horas mais 25 casos positivos de covid-19. Houve ainda mais 34 recuperados na ilha, passando esta a contabilizar 83 casos ativos da doença, de um total de 2.037 casos acumulados.

Segundo os dados divulgados hoje no boletim epidemiológico, foram analisadas 704 amostras nos laboratórios nacionais de virologia de onde resultaram 65 novos casos de Covid-19. O concelho de Santa Cruz, na ilha de Santiago, de acordo com o mesmo boletim registou mais uma morte por Covid-19, elevando para 138 o número de óbitos no país.

As 65 infeções pelo novo coronavírus, estão distribuídos pela cidade da Praia (24) tendo neste momento 191 casos ativos, isto após 15 pessoas terem saído do isolamento, Santa Cruz também registou um novo caso da doença e tem agora dois casos ativos.

O concelho do Tarrafal registou um novo caso de covid-19 (8 casos ativos), Santa Catarina um novo caso (13 casos ativos) e São Miguel um novo caso (17 casos ativos),

A ilha do Fogo teve hoje mais 3 infetados, diagnosticados no concelho de São Filipe (18 casos ativos).

Santo Antão registou um novo infetado no concelho do Porto Novo, tendo neste momento três casos ativos.

O concelho do Tarrafal de São Nicolau teve mais 4 novos casos de covid-19, passando a ter agora 29 casos ativos.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 83 pessoas, aumentando para 13.983 o total de doentes considerados recuperados.

Do total de 14.543 casos de covid-19 acumulados no país desde 19 de março, o país tem agora 138 óbitos, sendo 3 por outras causas, dois doentes transferidos e 417 casos ativos.