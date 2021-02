Mário Semedo “A obra do Estádio Adérito Sena é extremamente importante, sobretudo a nível da selecção nacional”

O Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, garante que as obras de remodelação do Estádio Adérito Sena são importantes, sobretudo a nível da selecção nacional, permitindo a descentralização das partidas caseiras dos Tubarões Azuis, que são efectuadas no Estádio Nacional, na Achada de São Filipe, Cidade da Praia.

O líder federativo assegura que a obra de remodelação do Estádio Adérito Sena, infra-estrutura que conta com uma tripla colaboração, entre a FCF, Câmara Municipal e Governo, que a federação já cumpriu com todas as suas obrigações.

“É uma obra extremamente importante, sobretudo a nível da selecção nacional. Como sempre defendemos, esperamos que as coisas não conheçam nenhum problema e que os outros parceiros possam também cumprir as suas obrigações, decorrentes do acordo que nós assinamos, os três”, aclarou, Mário Semedo citado pela Agencia Cabo-verdiana de Noticias.

O Estádio Adérito Sena, segundo propósitos da Federação, vai ser contemplado com um novo relvado sintético, certificado pela FIFA, de modo que a infra-estrutura possa voltar a acolher os jogos da selecção.

Mário Semedo, revela ainda a implementação ainda para este mês do Ranking Clubes a partir da data da Independência nacional, 5 de Julho de 1975, projecto já elaborado e que retrata todos os dados relacionados com os campeonatos nacionais.

Com base neste “Ranking dos Clubes”, a ser apresentado ainda este mês, o país, explicitou, vai passar a dispor de resultados objectivos e que irão permitir um diálogo de maior qualidade e objectividade, com dados precisos, a nível da comunidade desportiva cabo-verdiana.

Neste sentido, sustenta que a federação nacional da modalidade já procedeu à recolha de praticamente todos os resultados, de 1975 até a presente data, como sejam marcadores, vitórias, empates e derrotas de entre os diversos clubes, num trabalho considerado “interessante” pelos próprios clubes.