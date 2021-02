São Vicente: Centro de diagnóstico médico instalado na Delegacia de Saúde vai ser inaugurado na próxima semana

10/02/2021 14:59 - Modificado em 10/02/2021 14:59

O ministro da Saúde Arlindo do Rosário, declarou esta quarta-feira, no Parlamento, que o centro de diagnóstico médico cujos equipamentos estão instalados na Delegacia de Saúde, será inaugurado na próxima segunda-feira, 15, o que vai permitir “descongestionar o hospital”.

De acordo com Arlindo do Rosário, que respondia a questões dos deputados da oposição por São Vicente, o centro de diagnóstico médico trará “grandes ganhos para ilha” visto que as pessoas que vão aos centros de saúde passam a realizar na Delegacia de Saúde exames de imagiologia, RX, ecografia e de laboratório.

O mesmo sustentou que se trata de “passos importantes” quando se procede a uma separação entre a atenção primária e hospitalar, descongestionando o Hospital Batista de Sousa, que se deve ocupar de situações de foro hospitalar.

Sobre o Centro de Diálise da Região Norte, sediado em São Vicente, que recebe por enquanto, somente os pacientes emergenciais paliativos, o responsável pela pasta da saúde reiterou que é um processo em andamento e que na próxima semana todos os doentes com insuficiência renal crónica terminal, que necessitam desse tratamento e que por isso estão na cidade da Praia, e que estão interessados devem regressar a São Vicente.

O mesmo referiu ainda o Centro de Terapia Ocupacional da Ribeira de Vinha, que as obras estão a “bom ritmo” e ainda o “grande centro hospitalar para a região norte de Cabo Verde”, que ficará sediado na ilha.

“O Governo quer trabalhar ainda mais por São Vicente e melhorar o sistema de saúde da ilha” concluiu.