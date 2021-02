Na próxima semana São Vicente ficará sem abastecimento de água durante cinco dias

10/02/2021 13:53 - Modificado em 10/02/2021 13:53

Devido aos trabalhos de substituição parcial das condutas de água na Avenida Professor Alberto Leite, que entraram na sua fase final, a Electra notifica que será necessário a interrupção da distribuição de água, a partir da próxima segunda-feira, 15, de forma a se poder proceder aos trabalhos de interligação dos troços de bombagem.

A empresa pública de produção e distribuição de energia e água (Electra) anunciou que os trabalhos que obrigam à interrupção do fornecimento de água à população inserem-se no projeto de substituição parcial das condutas de água na Avenida Professor Alberto Leite (Avenida da Escola Técnica), que alimentam os seus reservatórios de distribuição, com o objetivo de reduzir perdas de água nas condutas antigas, com danificação do piso dessa avenida.

Os trabalhos entraram na fase final e por isso a Electra diz que é necessária a interrupção da distribuição de água a partir da próxima segunda-feira, 15, até ao dia 20 de fevereiro. Prevê-se a normalização da distribuição de água a partir do domingo 21 de fevereiro.

“Para mitigar as dificuldades advenientes desta interrupção da distribuição de água em São Vicente a Electra apela a todos os seus clientes para efetuarem a partir de hoje e até ao próximo domingo 14, o enchimento dos seus reservatórios de forma a não faltar água, durante o referido período” salienta a empresa pública.

Neste sentido, garante que está a “desenvolver todos os esforços no sentido de minimizar todos os tipos de constrangimentos que a operação implica”, visto que o objetivo é de “melhorar a gestão da distribuição de água, reduzindo perdas e melhorar a qualidade do serviço, contribuindo para a melhoria das condições de vida, em particular, na cidade do Mindelo”.