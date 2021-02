Sal: Mais de uma centena de taxistas com certificados de competências essenciais à profissão

10/02/2021 00:26 - Modificado em 10/02/2021 00:26

O Ministério do Turismo e Transportes e a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), fizeram esta terça-feira, a entrega dos certificados de formação na área do turismo a 128 taxistas da ilha do Sal que concluíram a sua formação de capacitação transferindo competências essenciais aos profissionais deste sector, nomeadamente no reforço de conhecimentos na língua francesa e inglesa, princípios de higiene e segurança sanitária, ética e comunicação.

Conforme a EHTCV, na voz do seu presidente do conselho de administração, Sérgio Sequeira, neste ano atípico em termos de formação profissional a instituição de ensino, tem pautado a sua atividade formativa na procura de soluções disruptivas e inovadoras para o sector da Hotelaria, Restauração e Turismo.

“Uma destas soluções passou pela execução de uma formação especializada para os taxistas das ilhas de Santiago, Sal e Boavista”, referiu apontando que mais de 1.200 taxistas de cinco ilhas do arquipélago receberão formação em várias áreas, como forma de preparar a retoma da procura turística, atividade praticamente parada desde final de março devido à pandemia de covid-19.

Estas formações são promovidas pelo Ministério do Turismo e Transportes no âmbito do Projeto Competitividade para o Desenvolvimento do Turismo, financiado pelo Banco Mundial e gerido pela Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE).

Esta formação contou com três objetivos essenciais: o desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras, o atendimento a turistas e conhecimentos sanitários, visa qualificar Cabo Verde enquanto destino turístico.