Vagner Dias é o segundo jogador mais cotado de Cabo Verde, logo depois de Djaniny Semedo

Vagner Dias – Metz de França

O avançado internacional cabo-verdiano Vagner Dias, que milita no Metz da França é neste momento o segundo jogador mais caro do país, segundo dados fornecidos pelo site TransferMarket, que disponibiliza dados de jogadores de diversas nacionalidades.

Conforme atualização feita esta terça-feira, 09, a seleção cabo-verdiana que esteve nos dois últimos jogos de qualificação para o CAN 2022, frente ao Ruanda, está orçada em 23 milhões e 950 mil euros.

Djaniny Tavares Semedo – Trabzonspor da Turquia

Destes jogadores o destaque vai para o avançado Djaniny Semedo, 29 anos, do Trabzonspor da Turquia que está avaliado em 4 milhões de euros. De seguida surge o avançado Vagner Dias do Metz da França que está catado em 3,5 milhões de euros.

Em sentido inverso, o guarda redes Márcio Rosa, Marco Soares e Willis Furtado são os que tem menor cotação neste momento no mercado futebolístico valendo cada um 50 mil euro. De realçar que a nossa seleção volta a entrar em campo no mês de Março, para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos de apuramento para o CAN.