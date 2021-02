Covid-19: São Vicente com mais 5 positivos e um óbito

9/02/2021 20:24 - Modificado em 9/02/2021 20:24

A ilha de São Vicente registou nas últimas 24 horas mais um óbito e 5 casos positivos de covid-19, tendo neste momento um acumulado de 2.013 casos de Covid-19. Houve ainda mais 23 recuperados, baixando para 60 os casos ativos da doença na ilha, mas elevando para 21 o número de óbitos a nível local e 137 o total de mortes no país.

As autoridades sanitárias, no comunicado divulgado hoje, dão conta que os laboratórios de virologia analisaram nas últimas 24 horas um total de 565 amostras tendo 28 delas dado positivo para a Covid-19.

Além de S. Vicente com 5 casos positivos a partir de 167 amostras analisadas, a Praia registou mais 6 novos casos, com 185 amostras analisadas. Por outro lado 20 pessoas tiveram alta do isolamento fazendo com que o município da capital tenha agora 182 casos ativos da doença.

Ainda na ilha de Santiago, a Ribeira Grande confirmou mais 2 casos novos. Os concelhos de Santa Cruz, São Miguel, São Domingos e Santa Catarina reportaram mais um novo caso em cada um deles.

A ilha do Fogo teve hoje mais 5 infetados, dos quais o concelho de São Filipe com 4 novos casos (24 casos ativos) e Mosteiros um novo infetado (1 caso ativo).

Santo Antão registou cinco novos infetados, tendo neste momento cinco casos ativos.

O concelho do Tarrafal de São Nicolau teve mais um novo caso de covid-19, passando a ter agora 42 casos ativos.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 50 pessoas, aumentando para 13.900 o total de doentes considerados recuperados.

Do total de 14.478 casos de covid-19 acumulados no país desde 19 de março, o país tem agora 137 óbitos, sendo 3 por outras causas, dois doentes transferidos e tem atualmente 436 casos ativos.