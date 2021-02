França: Kenny Rocha integra lista de líderes de assistências na Ligue 2

9/02/2021 16:02 - Modificado em 9/02/2021 16:02

O médio de 20 anos, que atualmente representa a equipa do Nancy que milita na segunda liga francesa, é por esta altura, um dos líderes em assistências para golo na competição.

Com a assistência feita no jogo da 24º jornada entre o Nancy e o Pau FC, o médio internacional cabo-verdiano, subiu ao quinto lugar de jogadores com mais assistências na Ligue 2 na presente época futebolística.

Kenny Rocha ocupa a quinta posição na lista dos assistentes com 6 passes para golos em 23 jogos, sendo que quatro delas foram de bola parada.

Sendo um dos destaques na 2ª Liga até ao momento, Kenny Rocha, recorde-se, está no Nancy por empréstimo do Saint Etienne desde a época 2019/2020.

O Nancy ocupa a 16°posição com apenas 25 pontos em 24 jogos e está a 2 pontos do Chambly que ocupa a 18° um dos 3 lugares de despromoção.