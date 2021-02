Seven Stars da pontapé de saída para a nova época futebolística

9/02/2021 15:54 - Modificado em 9/02/2021 15:54

A equipa do Seven Stars deu início a nova época futebolística no dia 06 de fevereiro, com um encontro entre a direção e as atletas das equipas de seniores e juniores feminino, de forma a definir estratégias para a nova época futebolística, principalmente em contexto de pandemia.

No encontro mantido com as 25 atletas seniores e juniores femininos, conforme nota de imprensa, o atual campeão regional e nacional em seniores feminino, socializou o Plano de Contingência do clube, plano esse que engloba todos os meios e ações a serem desenvolvidas pelas atletas e esquipa técnica tendo em vista a prevenção da covid-19, tanto nos treinos como nos jogos a serem realizados.

Assim sendo, a nota de imprensa dá conta que ficou determinada a participação do clube nas provas regionais da presente época, das quais a Super-Taça de Santiago Sul, Torneio Abertura, Campeonato Regional, Taça da Praia e Campeonato Nacional.

“Participação das atletas do clube nas provas a serem realizadas esta época pela FCF, nomeadamente do Torneio Inter-Ilhas, e jogo particular entre a selecção de Cabo Verde e a selecção do Luxemburgo” diz a mesma fonte.

Na mesma salienta a criação da escola de futebol feminino nos escalões iniciados e juvenis, que será dirigida pela actual equipa técnica.

Por fim acrescenta que foi assinado um protocolo de cooperação com a equipa portuguesa do Sport Lisboa e Benfica, possibilitando a ida de jogadores do Seven Stars para a equipa lisboeta.