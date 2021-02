Jacob Vicente: “Nesta matéria sobre agressões sexuais de menores temos que avançar com o agravamento das punições”

9/02/2021

O psicólogo e autor do livro sobre Pedofilia e Abuso Sexual, Jacob Vicente, defende que Cabo Verde deve avançar para um “agravamento das punições” nos casos de agressão sexual de menores, sugerindo, também, que seja introduzida a castração química dos agressores.

Em declarações ao Notícias do Norte Jacob Vicente começa por dizer que a melhor estratégia para evitar a agressão sexual de menores, passa pela educação dos filhos e das famílias, ainda uma política de proteção social às famílias, a capacitação ou especialização dos magistrados, e também a capacitação dos polícias, dos professores e dos jornalistas.

“A castração química e a prisão são punições, quando tudo que eu disse anteriormente falhar. Na minha opinião, perguntar se a sociedade está preparada para a castração química, é o mesmo que perguntar se a sociedade está preparada para continuar a ver crianças a serem violadas e abusadas sexualmente” explica.

Nesta senda, o psicólogo, aponta que temos um “problema sério” por resolver e “deve ser resolvido ou dar um sinal claro que se quer resolvê-lo”.

“Pessoalmente, penso que as nossas famílias merecem respeito e as nossas crianças merecem toda a nossa proteção e amor. Nesta matéria sobre agressões sexuais de menores temos que avançar com o agravamento das punições, juntamente com uma forte campanha de reeducação da nossa sociedade no que se refere ao sexo e ao relacionamento intra-familiar” concluiu.