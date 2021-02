Sal: Mais de uma centena de taxistas recebem certificados de competências e conhecimentos na língua francesa e inglesa

8/02/2021 22:56 - Modificado em 8/02/2021 22:56

O Ministério do Turismo e Transportes e a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), faz esta terça-feira, a entrega dos certificados de formação na área do turismo a 125 taxistas da ilha do Sal.

Refira-se que o Curso para a capacitação dos taxistas contou com o financiamento do Banco Mundial, no âmbito do Projeto de Competitividade para Desenvolvimento do Turismo.

A formação contou com três objetivos essenciais: o desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras; o atendimento a turistas e ainda os conhecimentos sanitários, visa qualificar Cabo Verde enquanto destino turístico.

A formação dos taxistas aconteceu de forma descentralizada e em simultâneo na ilha do Sal e nas cidades da Praia e do Mindelo e contou com a participação de cerca de 1.200 taxistas de cinco ilhas do arquipélago que vão receber formação em várias áreas, como forma de preparar a retoma da procura turística, atividade praticamente parada desde final de março devido à pandemia de covid-19,

Para além de línguas estrangeiras foram abordados temas como a deontologia profissional e questões sanitárias.

“O objetivo deste programa é o de capacitar estes profissionais a estarem mais bem preparados para receberem os turistas nesta fase de retoma do turismo, mas também proporcionar uma bolsa de formação para lhes permitir um apoio para fazerem face à redução abrupta dos seus rendimentos com o advento da pandemia da covid-19”, explicou o Ministério do Turismo e Transportes no lançamento do projecto.

O pacote formativo preparado para responder às necessidades identificadas nos taxistas foi financiado pelo Banco Mundial e PNUD e teve a duração de seis semanas.