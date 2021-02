Banda de jazz internacional em intercâmbio cultural com artistas de São Vicente

A Casa das Artes do Mindelo, São Vicente, promove nos dias 12 e 13 um espectáculo artístico com pintura e música ao vivo e um concerto denominado Honky Tonk Jazz Band, que é o resultado do intercâmbio cultural e artístico entre a Casa das Artes e a Honky Tonk , um projeto de Jazz formado por um grupo por artistas internacionais.

Composta por franceses e belgas que viajam pelo mundo num veleiro, até agora, 13 nacionalidades diferentes foram representadas na banda, que desde 2017, todos os anos fazem uma tournée por vários países, atravessando o Atlântico.

Em Cabo Verde, participam de um intercâmbio cultural e artístico com professores da recém criada Casa das Artes do Mindelo, uma instituição privada, para uma troca de experiências cujo resultado vai ser apresentado no próximo fim-de-semana no espaço Manel d’Novas.

Conforme Giselle Silva, a Casa das Artes do Mindelo aproveitou a presença da banda na ilha, para propor uma troca de experiências, num intercâmbio artístico e cultural, entre os elementos do grupo e professores, de forma a permitir compartilhar a experiencia de cada um, no sentido de interpretar com eles uma música jazz e eles executam duas mornas, no espectáculo que vai ser apresentado no próximo fim de semana.

Lise Dieumegard, integrante da banda Honky Tonk Sail diz que tem sido uma experiência incrível compartilhar o seu estilo musical e aprender a tocar e a cantar a morna. “São estilos musicais diferentes, mas entendemo-nos muito bem”.

O espetaculo, “EÓS” é um espectáculo artístico com pintura e música ao vivo com 45 minutos de duração direccionada para o público em geral, “onde duas diferentes vertentes da arte se abraçam”, explica Giselle Silva em alusão ao espectáculo, de forma a mostrar que a “nossa arte está viva, embora estejamos a viver numa situação de pandemia”.

Já o concerto dos Honky Tonk Jazz Band terá a participação de professores da Casa das Artes do Mindelo como resultado do intercâmbio cultural e artística entre a CAM e a Honky Tonk Jazz Band.

Um projeto navegante que já esteve em tournée por várias ilhas do Caribe e em New Orleans no inverno de 2017-2018. Cruzou o oceano Atlântico na primavera de 2018 tocando em festivais e shows nos Açores, Irlanda, Bélgica e França no verão, continuando pela Região da Galiza, Portugal e Ilhas Canárias. Entrou no mar Mediterrâneo na primavera de 2019 e neste inverno 2020/2021, o veleiro volta a percorrer o oceano Atlântico: ilhas Canárias, Cabo Verde, Guiana e as Antilhas Francesas.

A bordo de um catamarã, este grupo de artistas viaja com a força do vento, neste projeto navegante que já esteve em tournée em vários países tocando em festivais e shows.