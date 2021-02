Centro Cultural do Mindelo homenageia Betu no “Grandes Concertos – Compositores

8/02/2021 22:13 - Modificado em 8/02/2021 22:14

Inserido na programação do Centro Cultural do Mindelo, no próximo dia 26 de fevereiro pelas 21 horas, apresenta o “Grandes Concertos”.

Para esta nova edição de grandes concertos, que homenageia compositores da música de Cabo Verde e a sua poética é, criado o ciclo compositores para assim aprofundar a leitura de cada compositor convidado.

Para esta primeira edição, o centro destaca o compositor e músico Betú cujas composições, Jenifer Solidade e Constantino Cardoso vão dar voz as suas músicas.

“A obra destes grandes compositores e imortalizado na voz de grandes artistas enquanto dimensão sonora do nosso mosaico cultural, constitui-se, desde há muito, uma das formas mais expressivas da identidade do povo cabo-verdiano”, refere o CCM.

Salienta ainda o facto da cultura cabo-verdiana estar presente nas composições, nos autores, enfim na miscigenação. “As composições são um importante elemento sociocultural cabo-verdiano por exercer uma ação de motivações vivenciais, ao inserir no contexto humano e social de que faz parte, como um todo harmonioso, ligando a melodia ao ritmo, ao equilíbrio, à imaginação e criação, sem esquecer as teorias da voz a as técnicas corporais de um modo geral”, reitera

E num sentido mais amplo, a valorização das composições passa necessariamente pelo reconhecimento dos seus criadores, com o propósito também de se prestar uma merecida homenagem aos compositores cabo-verdianos.