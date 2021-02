São Vicente ultrapassa os 2.000 infetados e tem 111 casos ativos de covid-19

8/02/2021 21:13 - Modificado em 8/02/2021 21:13

A ilha de São Vicente tem neste momento 111 casos ativos de covid-19, isto depois de notificados mais 10 novos casos da doença nas últimas 24 horas na segunda ilha mais populosa do país, que teve ainda 14 recuperados da doença.

São Vicente foi a terceira ilha no arquipélago a registar casos de Covid-19 – em abril passado, depois da Boa Vista e Santiago. Os meses seguintes foram aparecendo casos pontuais, entretanto, nas últimas semanas, os casos de novo coronavírus aumentaram, tendo um registo de muitos casos por dia.

O primeiro aumento repentino de casos foi depois das eleições autárquicas de 25 de outubro, passando S. Vicente a ser um dos principais focos de propagação da doença no país.

Com o passar das festas natalícias e de fim de ano, o número de casos de covid-19 voltaram a disparar na ilha, sendo que nos últimos dias o número de casos sofreu uma ligeira diminuição mas, a ilha já ultrapassou a barreira dos 2.000 infetados.

Conforme informações das autoridades sanitárias, no Hospital Baptista de Sousa estão atualmente 10 pessoas internadas, com uma delas necessitava de ventilação mecânica, mas já não saiu desta condição o que representa alguma melhoria no seu quadro clínico.

São Vicente contabiliza 2.008 casos acumulados de covid-19, sendo que 1.873 já foram dados como recuperados, ainda 20 óbitos a lamentar.