Covid-19: Cabo Verde com mais um óbito, 24 novos casos e 128 recuperados

8/02/2021 19:05 - Modificado em 8/02/2021 19:05

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais um óbito, 24 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e ainda 128 recuperados da doença.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, houve a ocorrência de mais um óbito provocado pela covid-19, no concelho de São Miguel em Santiago, tendo agora o país 136 óbitos por covid-19, sendo 3 por outras causas.

Segundo o mesmo comunicado foram analisadas 361 amostras, das quais 24 deram resultados positivos para a covid-19, passando o país a ter neste momento 14.451 casos acumulados.

As novas infeções ocorreram em Santiago (13), das quais a Praia com 2, São Miguel 8, São Domingos 1 e Santa Catarina 2. Em São Vicente foram registados mais 10 novos casos. O concelho de Tarrafal de São Nicolau houve mais 4 infetados, ao passo que a Boa Vista registou mais 1 novo infetado.

Porém, houve mais 128 pessoas que receberam alta do isolamento, passando o país a ter agora 13.851 pessoas recuperadas da covid-19.

Com esses novos dados, Cabo Verde passa a contabilizar 459 casos ativos, dois transferidos perfazendo um total de 14.451 casos positivos acumulados.