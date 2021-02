Covid-19: Sambódromo do Rio de Janeiro transformado num centro de vacinação

8/02/2021 16:56 - Modificado em 8/02/2021 16:56

Foto: CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images

O sambódromo do Rio de Janeiro, local onde desfilam todos os anos as escolas de samba por ocasião do Carnaval, foi transformado num centro de vacinação gigante, projetado a pensar nos mais idosos, permitindo assim a administração das doses sem que os indivíduos sejam obrigados a sair dos seus veículos, noticia o canal Euronews.

De entre os 250 postos de vacinação erigidos na cidade carioca, só nove estão destinados a pessoas com mobilidade reduzida e apenas funcionam aos sábados. Durante a semana a única opção é o Maracanã.

Na penúltima semana de janeiro, a autarquia da cidade carioca anunciou que, devido à covid-19, o Carnaval do Rio fora cancelado, segundo o jornal Estado de São Paulo.

O Executivo da cidade chegou a ponderar a realização da festa a meio do ano, mas Eduardo Paes, o presidente da Câmara, anunciou o que todos já temiam: “Não faz qualquer sentido imaginar a esta altura que teremos condições para realizar o Carnaval em julho”, afirmou.

Também Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Salvador e Recife cancelaram a festa este ano.

Até agora mais de 3,5 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Brasil, segundo dados da Bloomberg.

Por MultiNews