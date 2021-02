Covid-19: Diretora Nacional da Educação aponta que até janeiro houve o registo de cerca 400 casos, mas todos fora do espaço escolar

8/02/2021 16:45 - Modificado em 8/02/2021 16:45

A diretora nacional da Educação, Eleonora Sousa, disse hoje que desde o regresso das aulas presenciais, até ao final do mês de janeiro houve cerca de 400 alunos infetados pela covid-19, mas que salienta que todos os casos ocorreram fora do espaço escolar.

Eleonora Sousa, que prestava declarações a imprensa, esclareceu que dos casos de covid-19 registados a alunos nas várias escolas do país, nenhum ocorreu dentro das instituições de ensino.

“As escolas não constituem focos de contágios, visto que até janeiro houve cerca de 400 casos mas todos fora das escolas. Estamos a trabalhar na sensibilização dos pais e encarregados de educação, que os alunos não devem deslocar-se às escolas quando são contactos de pessoas positivas. Têm que manter-se em casa a aguardar mesmo que seja apenas uma suspeita” revela.

A mesma fonte, realça que este ano devido a covid-19 não haverá suspensão das aulas por altura do carnaval, como acontecia no passado. “Este ano não será possível. A decisão não implica que haverá recuperação das matérias, porque será um processo ao longo dos anos e não só neste” avança.

Eleonora Sousa garante que o Ministério da Educação está a ponderar junto do Ministério da Saúde, a normalização do horário do 12º ano de escolaridade. “Mas isto só será possível se os indicadores da covid-19 permitirem” concluiu.