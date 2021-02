Mindelo sediará delegação do Instituto do Desporto e da Juventude da região norte

A Delegação Regional Norte do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), que ficará sediado no Mindelo, será inaugurado esta terça-feira, 09, e englobará também as ilhas de Santo Antão e São Nicolau.

Conforme nota da imprensa da IDJ, a Delegação Regional Norte do IDJ está instalada na Rua do Coco, no Mindelo, será capaz de assegurar e acompanhar as atividades desenvolvidas e apoiadas pelo IDJ, a nível regional, “em estreita colaboração” com os serviços da sede.

“A delegação terá competência para garantir uma permanente articulação com demais entidades públicas e privadas, singulares ou coletivas, regionais, que, na respetiva área de atuação, desenvolvem ações no âmbito do desporto e da juventude” ressalva a mesma fonte.

Na sequência da inauguração da delegação regional, o conselho diretivo do IDJ realiza um conjunto de encontros com entidades e instituições públicas da ilha de São Vicente, entre elas a Câmara municipal, o Ministério da Economia Marítima e Delegacia de Saúde, entre outros.

“O objetivo é de estreitar laços e criar mecanismos de articulação institucional, para uma melhor implementação” das políticas para o desporto e a juventude, na região” conclui.