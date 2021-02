Sal: Prisão preventiva para um suspeito de abuso sexual de menores e outro por crime de VBG

O Tribunal do Sal, aplicou Prisão Preventiva a um jovem de 24 anos, suspeito da prática de um crime de Abuso Sexual de Criança, com penetração, na sua forma continuada.

Em dois casos diferentes, o Tribunal decretou prisão preventiva a um dos suspeitos da prática de VBG. O outro suspeito ficou com Apresentação Periódica às autoridades e Proibição de Contato com a vítima.

Os acusados de VBG, de 42 e 55 anos, são suspeitos da prática reiterada de crimes cometidos contra as suas ex-companheiras, a quem vinham agredindo entre novembro de 2020 a janeiro de 2021.

Ambos foram detidos, conforme a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de mandados do Ministério Público, na sexta-feira, 05, fora de flagrante delito, nas localidades de Bairro Novo I, Terra Boa e Alto Santa Cruz.