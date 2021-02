Dinamarca quer construir ilha artificial dedicada a energia eólica

8/02/2021 00:03 - Modificado em 8/02/2021 00:03

Terá capacidade suficiente para abastecer energia a cerca de 10 milhões de casas.

© Agência de Energia Dinamarquesa

AAgência de Energia Dinamarquesa anunciou que planeia construir uma ilha artificial dedicada que funcionará para captar energia eólica.

A ilha em questão ficará localizada a cerca de 80km da costa da Península da Jutlândia, no Mar do Norte. Com 120 mil metros quadrados, esta ilha será capaz de abastecer 10GW, o suficiente para garantir energia para cerca de 10 milhões de casas.

Diz a Reuters que o projeto custará o equivalente a 28 mil milhões de euros e estará pronto por volta de 2033. Este é um dos projetos com os quais a Dinamarca espera atingir o objetivo de deixar de consumir combustíveis fósseis por inteiro até 2050.

Por Miguel Patinha Dias em NM