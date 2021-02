Poeira do deserto do Saara chegou à Europa e criou ‘rasto’ laranja

“Chuva de barro” chegou este fim de semana. Espanha e Suíça entre os países afetados.

Éum fenómeno conhecido como “chuva de barro” e foi vivido na Europa este fim de semana. Uma parte do Continente, em que se incluem países como Espanha e a Suíça, foi ‘atingida’ por poeiras vindas do deserto do Saara, criando paisagens pouco habituais.

A tempestade de areia chegou a cidades e até a resorts de esqui, em que o manto branco da neve se ‘misturou’ com uma paisagem mais alaranjada, típica das poeiras de zonas desérticas.

A Euronews explica que o fenómeno que cobriu de laranja esta parte do globo resultou de uma conjugação de fenómenos, a “começar por uma depressão ao largo de Marrocos e que deu origem a uma tempestade de areia”. Já na Europa, “uma depressão na Península Ibérica provocou um forte vento do sul”.

