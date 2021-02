Comunidade Piscatória da ilha do Sal beneficiada com oferta de 300 máscaras

7/02/2021 23:37 - Modificado em 7/02/2021 23:37

A entrega foi feita no âmbito do Dia Nacional do Pescador, que este ano é comemorado durante todo o mês de Fevereiro. A doação foi feita por uma empresa de gelo, da ilha do Sal, cerca de 300 máscaras reutilizáveis, devidamente autorizadas pela Emprofac, conforme a empresa.

Associando-se ainda às comemorações alusivas ao 9º aniversário da Associação de Pescadores da Palmeira, na ilha do Sal, a ICEBOX, empresa de capital 100% cabo-verdiano, ofereceu cerca de 300 máscaras comunitárias á comunidade piscatória do Sal.

As máscaras reutilizáveis, são produto nacional, devidamente autorizadas pelas Emprofac e irão beneficiar toda a comunidade piscatória da ilha do Sal, nomeadamente da Palmeira, Santa Maria e Pedra de Lume.

Conforme a empresa, pretende ser um parceiro nas comunidades de pescadores, assegurando a cadeia de valores nas pescarias artesanais e potencializando o mercado de comercialização dos produtos da pesca.

Para a gerente da empresa, Sara Rendall, a comunidade é um dos nossos valores que, por sua vez guiam a nossa conduta. “Temos um forte sentido de responsabilidade social e queremos apoiar a comunidade. Por isso envolvemo-nos nesta iniciativa da DGRM para ajudar activamente a comunidade local numa fase particularmente crítica do seu dia-a-dia devido á pandemia”, revela a gestora.

Feiras de saúde, eventos desportivos, campanhas de limpeza e palestras completam o calendário de comemorações do Dia Nacional do Pescador na ilha do Sal.