S. Vicente. Com 100 anos Maria Amélia vence a Covid-19

7/02/2021 23:26 - Modificado em 7/02/2021 23:26

Prestes a completar 101 anos em maio, Maria Amélia Sousa Tavares, com certeza possui histórias incríveis para contar e vencer a covid-19 é mais uma delas.

Maria Amélia Sousa Tavares tem 100 anos de idade e estava internada desde o dia 29 de janeiro no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente e recuperou da Covid-19. Apesar da idade avançada, Maria Amélia, que esteve internada durante oito dias, conseguiu vencer o novo coronavírus.

A alta da idosa reforça a esperança num momento em que, ainda, a pandemia faz aumentar diariamente os casos no país, tendo a ilha de São Vicente como o segundo foco da doença em Cabo Verde

Diandra Isabela, bisneta de Maria Amélia, diz-se feliz com a recuperação da bisavó, que saiu do hospital depois de recuperar de covid-19, na sexta-feira, 05. Um momento que considerou de extrema importância para a família e a necessidade que todos, sem exceção, devem apostar na prevenção.

O facto de não ter precisado de oxigénio e não ter sido ligado ao ventilador é uma conquista para esta família e para a idosa, que esteve debilitado por estes dias.

A filha também mostrou-se muito contente pela recuperação da mãe e que apesar de ninguém ter conseguido explicar como foi infetada, já que membros próximos da família deram todos negativos nos testes feitos.

O médico José Luís Spencer, pneumologista, diz que a idosa deu entrada no HBS com um quadro de dificuldade respiratória e que pela idade inspirava alguns cuidados. Após alguns exames e com sintomas da doença foi submetida ao teste de PCR de covid-19, tendo acusado positivo. Não obstante a idade avançada, evoluiu muito bem. “Tivemos a honra de lhe dar alta e em nenhum momento necessitou de oxigénio o que veio a favorecer a sua evolução”, explica.