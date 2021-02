Futebol/Chipre: AEL Limassol de Vozinha vence e conserva liderança

7/02/2021 20:33 - Modificado em 7/02/2021 20:33

A equipa do AEL Limassol, onde atua guarda-redes internacional Cabo-verdiano Vozinha venceu este domingo, 07, o Paphos por 1-0, subindo assim à liderança do Campeonato da Primeira Divisão, quando faltam apenas duas jornadas para o fim da fase regular.

Habitual titular na baliza do AEL, Vozinha ajudou a equipa a conseguir a segunda vitória consecutiva no campeonato e o quarto jogo sem conhecer o sabor da derrota. A verdade é que nos últimos 13 embates para a liga cipriota, o AEL Limassol só perdeu por uma vez, frente ao Paralimni por 1-0.

Desta feita, em jogo a contar para a 23ª jornada, o AEL Limassol, aproveitou o empate do Apollon e venceu o Paphos subindo ao primeiro lugar, mesmo que em igualdade pontual (48), com o Apollon mas tendo vantagem no golo average.

Neste momento, a equipa do internacional cabo-verdiano é a quinta melhor defesa da prova, com 21 golos sofridos, superado pelo Omonia (13), Apollon (19), Anorthosis e AEK Larnaca (20 cada). Já em termos atacantes o conjunto do AEL, tem o segundo melhor ataque superado apenas pelo Apollon que é o segundo classificado com 46 golos marcados.

Na próxima jornada, a 24ª o AEL viaja até ao terreno do Anorthosis que é neste momento o 4º classificado com 44 pontos.

De realçar que os seis primeiros classificados desta primeira fase, vão disputar a fase de campeão, sendo certo que Vozinha estará novamente nesta decisão, que na época passada culminou com o play-off de acesso a fase de grupos da Liga Europa, tendo, no entanto, ficado pelo caminho.