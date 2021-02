Cabo Verde regista mais 74 casos de Covid-19

6/02/2021 20:30 - Modificado em 6/02/2021 20:31

Segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o nosso país registou mais 74 infeções pelo novo coronavírus, resultantes de 887 amostras processadas no dia de ontem pelos laboratórios nacionais de virologia.

A maioria dos casos foram diagnosticados nas ilhas de Santiago (39), São Vicente (19) e Fogo (16).

Em Santiago, no município da Praia foram reportados 35 novos casos, a partir de 276 amostras analisadas, passado a contabilizar agora 268 casos ativos. Ainda na mesma ilha, nos municípios de São Domingos e São Miguel foram confirmados mais 2 novos casos em cada um deles.

No Fogo os 16 casos novos repartem-se por Santa Catarina (9) e São Filipe (6).

Quanto à ilha de São Vicente e segundo as autoridades sanitárias foram analisadas 161 amostras e 19 apresentaram resultado positivo. A ilha tem à data de hoje 119 casos ativos de Covid-19.

Nas últimas 24 horas mais 62 pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

Cabo Verde tem agora, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, 556 casos ativos de Covid-19, o número de mortes mantém-se nos 135, com três por causas externas. Um total de 13.684 recuperados da doença, dois infetados estrangeiros transferidos para os seus países de origem, com um total acumulado de 13.480 casos desde 19 março de 2020, quando foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 no país.