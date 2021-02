Sal recebe 131 turistas provenientes da República Checa

5/02/2021 20:49 - Modificado em 5/02/2021 20:49

Um avião com 131 turistas provenientes da República Checa aterrou no início da tarde de hoje no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal.

Os turistas, de acordo com informações avançadas pela Rádio Pública, vão permanecer em Santa Maria, distribuídos por dois hotéis.

Muitos desses turistas já estiveram no nosso país antes, e segundo a mesma fonte, mostraram-se felizes em poder regressar.

Há cerca de um ano que o turismo, o principal motor do desenvolvimento dessas ilhas, está praticamente parado devido a pandemia provocada pela Covid-19.

Cabo Verde tinha como meta chegar ao milhão de turistas, mas devido à Covid-19, estes números caíram drasticamente. De sublinhar que em 2019 o número de turistas em Cabo Verde chegou a 820 mil.